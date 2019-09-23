На жительницу Ставрополья повесили кредит

СЕГОДНЯ 16:43 2019-09-23T16:43:23+03:00

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Представитель одного из кредитных учреждений и 44-летняя жительница Минеральных Вод обратились в полицию. Они заявили о мошенничестве. Женщина пояснила, что хотела оформить кредит на покупку и установку пластиковых окон. Но менеджер, заключающая кредитный договор, сообщила, что в кредите отказано.

Спустя время, женщине стали звонить из банка и просить заплатить по кредиту, который не был оформлен.

Оказалось, что 31-летняя жительница села Ульяновка, которая работала в фирме по продаже окон, оформила кредит на клиентку, а деньги потратила.

В отделении злоумышленница дала признательные показания.

Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU