На жительницу Ставрополья повесили кредит
Представитель одного из кредитных учреждений и 44-летняя жительница Минеральных Вод обратились в полицию. Они заявили о мошенничестве. Женщина пояснила, что хотела оформить кредит на покупку и установку пластиковых окон. Но менеджер, заключающая кредитный договор, сообщила, что в кредите отказано.
Спустя время, женщине стали звонить из банка и просить заплатить по кредиту, который не был оформлен.
Оказалось, что 31-летняя жительница села Ульяновка, которая работала в фирме по продаже окон, оформила кредит на клиентку, а деньги потратила.
В отделении злоумышленница дала признательные показания.
Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU