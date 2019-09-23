В Ставропольском крае «посадили» семью разбойников

СЕГОДНЯ 17:48 2019-09-23T17:49:54+03:00

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Семью разбойников осудили на Ставрополье, пишет Newstracker со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шахбан Асабалиев, Магомед Асабалиев, Али Асабалиев, Курбан Асабалиев и Мутай Магомедов были задержаны в марте прошлого года по подозрению в разбойных нападениях.

А 20 сентября Минераловодский городской суд вынес им приговор. Разбойников приговорили к срокам от 2 до 3 лет и 2 месяцев колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU