2019-09-23T17:49:54+03:00
Происшествия

В Ставропольском крае «посадили» семью разбойников

Сроки им дали небольшие
Полина ШАПОШНИКОВА
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Семью разбойников осудили на Ставрополье, пишет Newstracker со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шахбан Асабалиев, Магомед Асабалиев, Али Асабалиев, Курбан Асабалиев и Мутай Магомедов были задержаны в марте прошлого года по подозрению в разбойных нападениях.

А 20 сентября Минераловодский городской суд вынес им приговор. Разбойников приговорили к срокам от 2 до 3 лет и 2 месяцев колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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