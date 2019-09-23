Арашуковых хотят оставить под арестом до Нового года

СЕГОДНЯ 19:05 2019-09-23T19:05:59+03:00

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Следственный комитет России просит суд продлить арест экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Мужчин обвиняют в создании преступного сообщества и хищении газа, передает пресс-служба Басманного суда Москвы.

- В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Арашуковых на три месяца, то есть до 30 декабря 2019 года, - сказано в сообщении судебного органа.

Срок нынешнего ареста истекает 30 сентября. Рауфа Арашукова обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 31 января исполнится год с момента, как бывшего сенатора арестовали. Его отца считают виновным в хищении газа на 30 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU