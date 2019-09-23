Юрий Дудь поддержал "Аланию" перед матчем с ЦСКА

СЕГОДНЯ 19:43 2019-09-23T19:43:02+03:00

Он уверяет, что владикавказский клуб в его сердечке

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Знаменитый блогер и бывший тележурналист Юрий Дудь публично поддержал футбольный клуб "Алания" из Владикавказа. Звезда YouTube выставил общую фотографию команды на фоне гор Дарьяльского ущелья. Кроме этого, Дудь отметил автора снимка.

Напомним, 25 сентября "Алания" сыграет в Кубке России с ЦСКА. За два дня до матча уже не осталось билетов. Выход в 1/16 финала для владикавказцев считается большим успехом, потому что клуб сейчас выступает во втором дивизионе.

ИСТОЧНИК KP.RU