Три водопада СКФО попали в десятку самых красивых в стране
В этом списке Чегемские водопады
Медовые водопадыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Основываясь на мнении россиян, сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил список самых красивых водопадов. Самым красивым голосовавшие признали водопад Джур-Джур в Крыму. За него отдали 33% голосов. На втором месте Чегемские водопады в КБР. В десятке оказался и Лермонтовский водопад в Кисловодске, наравне с Алибекским водопадом в КЧР. За них отдали по 1,67% голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU