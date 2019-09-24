Ставрополье оказалось в шестерке регионов, где часто пропадают дети
Ставропольский край вошел шестерку регионов, где чаще всего пропадают дети. Об этом было сказано на совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних. Несовершеннолетние уходят из-за ссор в семье, плохих условий жизни, жестокого обращения, отсутствия контроля в детских соцучреждениях.
Только за первое полугодие 2019-го поступило 8383 обращений об исчезновении. Из этого числа в розыске остаются 98 человек. Остальных нашли.
Председатель СК Александр Быстрыкин поручил усовершенствовать взаимодействие с другими оперативными службами и проработать вопрос создания на сайте следкома раздела с «потеряшками».
Планируется также создать базу ДНК-учета родственников пропавших детей.
ИСТОЧНИК KP.RU