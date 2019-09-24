2019-09-24T09:44:04+03:00
Происшествия

Ставрополье оказалось в шестерке регионов, где часто пропадают дети

Всего с начала 2019 года поступило 8383 обращений об исчезновении детей
Полина ШАПОШНИКОВА
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Несовершеннолетние уходят из-за ссор в семье, плохих условий жизни, жестокого обращенияНесовершеннолетние уходят из-за ссор в семье, плохих условий жизни, жестокого обращенияФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Ставропольский край вошел шестерку регионов, где чаще всего пропадают дети. Об этом было сказано на совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних. Несовершеннолетние уходят из-за ссор в семье, плохих условий жизни, жестокого обращения, отсутствия контроля в детских соцучреждениях.

Только за первое полугодие 2019-го поступило 8383 обращений об исчезновении. Из этого числа в розыске остаются 98 человек. Остальных нашли.

Председатель СК Александр Быстрыкин поручил усовершенствовать взаимодействие с другими оперативными службами и проработать вопрос создания на сайте следкома раздела с «потеряшками».

Планируется также создать базу ДНК-учета родственников пропавших детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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