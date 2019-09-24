На Ставрополье легковушка въехала в припаркованный на обочине грузовик

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-24T09:59:57+03:00

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В Шпаковском районе ночью 23 сентября водитель иномарки вписался в грузовик. Мужчина за рулем «Хендэ Солярис» двигался в направлении Ставрополя, но в какой-то момент потерял контроль над управлением и наехал на стоящий на обочине автобетононасос «Хендэ». Леговушку от удара отбросило на металлическое ограждение.

Серьезные травмы получили 26-летние водитель и пассажир «Соляриса». Водитель легковушки на нарушениях ПДД пойман не был, зато водитель бетононасоса имеет около 15 штрафов за последние 2 года. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU