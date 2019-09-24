Дагестанец опередил спасателей и спас девушку из горящей на 6 этаже квартиры
Гостивший у друга в Нижневартовске Али Омаров из Дагестана стал героем после ЧП в одной из многоэтажек на улице Мира. Из полыхающей квартиры через окно, опередив спасателей, 29-летний смельчак спас хозяйку. И это на высоте 6 этажа! Поступок отважного парня очевидцы засняли на камеру. Дух захватывает от происходящего. За руку Али вытянул девушку из огненной ловушки:
Рискуя жизнью, дагестанец спас девушку из горящей квартиры.
Хозяйка могла запросто угореть, если бы не смелый незнакомец. Хотя пожарные, как видим, уже прибыли на место и готовились провести спасательную операцию.
ИСТОЧНИК KP.RU