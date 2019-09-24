2019-09-24T10:25:24+03:00
Происшествия

Корова стала причиной аварии в Левокумском районе

Два человека получили резаные раны лица
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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В Левокумском районе из-за наезда на корову ночью 23 сентября пострадали два человека. Водитель «Лады Калины» врезался в корову, которая стояла на дороге без присмотра.

43-летний водитель и 23-летний пассажир получили резаные травмы лица. Устанавливается владелец животного, которому грозит административное наказание. По факту аварии идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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