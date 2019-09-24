Корова стала причиной аварии в Левокумском районе
Два человека получили резаные раны лица
Фото: УИГБДД по СК
Изменить размер текста:
В Левокумском районе из-за наезда на корову ночью 23 сентября пострадали два человека. Водитель «Лады Калины» врезался в корову, которая стояла на дороге без присмотра.
43-летний водитель и 23-летний пассажир получили резаные травмы лица. Устанавливается владелец животного, которому грозит административное наказание. По факту аварии идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU