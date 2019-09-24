Сбербанк снизил первоначальный взнос

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-24T10:41:10+03:00

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Сбербанк снизил размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита с 15% до 10% для участников зарплатного проекта.

Подать заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно онлайн на DomClick.ru. Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года.

Ипотечный кредитный портфель Юго-Западного банка Сбербанка, поддерживаемый возросшей долей продаж в цифровых каналах, вырос за 9 месяцев 2019 года на 12% и составил более 305 млрд рублей.

- Сегодня в среднем каждая вторая квартира в ипотеку на Юге и Северном Кавказе приобретается с участием Сбербанка, - говорит Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка. - Снижение первоначального взноса позволит улучшить свои жилищные условия тем, у кого ранее не было достаточно денежных средств на первоначальный взнос, и сделать покупку жилья в ипотеку более доступной.

Еще одна хорошая новость от Сбербанка - запуск промовклада в рублях «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой. Ставка по промовкладу составляет: 5,25% годовых при сроке вклада от 6 до 9 месяцев; 5,5% - от 9 до 12 месяцев; 5,75% - 12 месяцев. Минимальная сумма промовклада - 50 тысяч рублей.

Начисление процентов производится в конце срока. Вклад «Онлайн плюс» можно открыть в дистанционных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 31 октября включительно.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU