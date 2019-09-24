Туристы обокрали спортивный магазин в Минводах

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-24T10:59:59+03:00

Парочка из Московской области так отдыхала на КМВ

Изменить размер текста: A A

В спортивном магазине Минеральных Вод узнали о краже по биркам от товара и датчикам, оставленным в примерочной. После этого делом занялись полицейские.

Камеры видеонаблюдения помогли определить личности подозреваемых. Ими оказались 33-летние мужчина и женщина, жители Московской области. В отделении они дали признательные показания, пояснив, что приехали на отдых в санаторий Железноводска. В свободное время решили прогуляться и по другим городам КМВ. В одном из магазинов Минеральных Вод парочка отклеила датчики антикражи и спрятала одежду в рюкзаки.

Мужчина похитил еще несколько товаров. Возбуждены уголовные дела о краже, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

Московские туристы обворовывают ставропольский магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU