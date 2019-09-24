2019-09-24T12:04:29+03:00
Общество

В Железноводске запустят сердце Бештау

Многотонный камень был обнаружен в ходе строительных работ
Полина ШАПОШНИКОВА
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Масштабный флешмоб подготовила молодежь Железноводска по легенде о храбром богатыре Бештау. 28 сентября в 18:00 в новом парке «Комсомольская поляна» сотни местных жителей объединятся, чтобы запустить пульс каменного сердца.

Многотонный валун, напоминающий по форме сердце, обнаружили строители. Жители сразу вспомнили о городской легенде и окрестили его «сердце Бештау».

ИСТОЧНИК KP.RU

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