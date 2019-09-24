Школьница пошла перед сном в ванную и погибла

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-24T12:15:53+03:00

Вечером 14-летняя девушка пошла в ванную и скончалась Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ингушетии 14-летняя девушка скончалась поздним вечером в собственной ванной. По факту смерти школьницы ведётся доследственная проверка.

— В ночь на 23 сентября в ванной комнате в доме в сельском поселении Троицкое было обнаружено тело 14-летней девочки. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительно, причиной смерти стала интоксикация угарным газом, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ингушетии.

Если выясниться, что утечка — результат преступной халатности, по результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU