Школьница пошла перед сном в ванную и погибла
В Ингушетии 14-летняя девушка скончалась поздним вечером в собственной ванной. По факту смерти школьницы ведётся доследственная проверка.
— В ночь на 23 сентября в ванной комнате в доме в сельском поселении Троицкое было обнаружено тело 14-летней девочки. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительно, причиной смерти стала интоксикация угарным газом, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ингушетии.
Если выясниться, что утечка — результат преступной халатности, по результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU