2019-09-24T12:39:05+03:00
Происшествия

Врачи из Дагестана пытались вылечить мертвых людей

Но у них получилось только заработать на этом
Антон ШАПОВАЛОВ
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Врачи из больницы в Табасаранском районе Дагестана лечили пациентов, который уже умерли. Против медиков возбудили уголовное дело, передает пресс-служба Прокуратуры Дагестана.

- Проверка показала, что в 2017 году неустановленными лицами из больницы в Табасаранском районе Дагестана представлены недостоверные сведения об оказании медицинских услуг четырем жителям района, - сказано в сообщении ведомства.

Как выяснилось, всем этим пациентам уже не помочь - они умерли. Из-за того, что они числились как живые, на их лечение выделяли деньги. В итоге врачи из Табасаранского района присвоили семь тысяч себе.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Надзорные мероприятия в этой сфере продолжаются, - говорит пресс-секретарь Прокуратуры Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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