2019-09-24T12:49:44+03:00
Спорт

«Троллинг 80 lvl»: Перед матчем с ЦСКА «Алания» опубликовала промо-ролик с конём

Видео рассмешило фанатов клуба из Владикавказа [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр нашумевшего видеоролика / пресс-служба ФК «Алания»Фото: кадр нашумевшего видеоролика / пресс-служба ФК «Алания»
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Владикавказская «Алания» перед матчем со столичным ЦСКА опубликовала вызывающий видеоролик. Промо к матчу сделано очень сдержано, однако в видео обыгрывается обидное фанатское прозвище армейцев — «кони».

На кадрах видео гордый горец, представляющий, очевидно, «Аланию», седлает безупречно красивого белого коня — ЦСКА. Подпись к видео гласит: «К бою готовы».

"Алания" - ЦСКА: промо-ролик с конём, взорвавший соцсети.

Матч со столичным клубом действительно будет испытанием для клуба из Северной Осетии. «Алания» выступает во втором дивизионе и имеет лишь призрачные шансы победить одну из топ-команд премьер-лиги. Однако к такому матчу футболисты готовятся особенно и, бесспорно, попытаются дать бой именитому оппоненту.

Опубликованный в соцсетях ролик вызвал широкий резонанс у поклонников. Фанаты поддержали любимцев, веря в победу аутсйдера. Многие отметили шутку с конём, назвав ролик «троллингом 80 уровня».

Напомним, матч «Алания» — ЦСКА начнётся 25 сентября в 18:00 на стадионе «Спартак» во Владикавказе. На матче «Олимп Кубка» России ожидается аншлаг — 32 тысячи мест выкуплены фанатами осетинской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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