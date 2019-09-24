2019-09-24T13:07:00+03:00
Общество

6,5 % ставропольцев не платят за проезд

Большинство из них делают это сознательно, а некоторые - стабильно
Полина ШАПОШНИКОВА
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93,5% жителей Ставрополья всегда платят за проезд. Об этом стало известно из исследования, проведенного Институтом проблем естественных монополий. Жителей края разного возраста и статуса просто спросили о их честности в транспорте. Из числа тех, кто платит за проезд, предпочитают брать разовый билет 97,2%, а 2,8% покупают проездной.

2,6% честно сообщили, что никогда не оплачивают услуги транспорта. Столько же опрошенных периодически пробуют себя в роли безбилетников. А 1,3 процентов жителей имеет право на бесплатный проезд.

47% респондентов ездят на автомобиле, 37% из них признались, что если бы за парковку приходилось платить, они бы пересели на общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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