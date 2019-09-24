Ставропольца, «сливавшего» данные об абонентах, осудили на год

СЕГОДНЯ 14:22 2019-09-24T14:22:31+03:00

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На Ставрополье бывший сотрудник одной из компаний оператора сотовой связи Филипп Пашков осужден за неправомерный доступ к компьютерной информации.

С августа по октябрь 2018 года он предоставлял за деньги услуги по детализации звонков конкретных абонентов одного из операторов сотовой связи. К нему обратились несколько «клиентов».

Суд приговорил Пашкова к 1 году ограничения свободы. С работы его уволили, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU