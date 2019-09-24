Ставропольца, «сливавшего» данные об абонентах, осудили на год
Бывший специалист компании сотового оператора брал за свои услуги деньги
Изменить размер текста:
На Ставрополье бывший сотрудник одной из компаний оператора сотовой связи Филипп Пашков осужден за неправомерный доступ к компьютерной информации.
С августа по октябрь 2018 года он предоставлял за деньги услуги по детализации звонков конкретных абонентов одного из операторов сотовой связи. К нему обратились несколько «клиентов».
Суд приговорил Пашкова к 1 году ограничения свободы. С работы его уволили, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU