Девушка ехала в горящем автомобиле по Ставрополю
Пламя тушили полицейские
Изменить размер текста:
В Ставрополе по улице Серова девушка ехала в горящем автомобиле и не знала об этом. Сотрудники ГИБДД остановили транспорт, откатили его на обочину и потушили пламя.
Водитель пояснила, что недавно поменяла заднюю фару, которая, видимо, и загорелась в пути от искры.
Жительница города поблагодарила инспекторов за помощь, сообщили в УИГБДД по СК.
Девушка ехала по Ставрополю в горящем авто.
ИСТОЧНИК KP.RU