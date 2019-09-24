Девушка ехала в горящем автомобиле по Ставрополю

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-24T14:32:59+03:00

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В Ставрополе по улице Серова девушка ехала в горящем автомобиле и не знала об этом. Сотрудники ГИБДД остановили транспорт, откатили его на обочину и потушили пламя.

Водитель пояснила, что недавно поменяла заднюю фару, которая, видимо, и загорелась в пути от искры.

Жительница города поблагодарила инспекторов за помощь, сообщили в УИГБДД по СК.

Девушка ехала по Ставрополю в горящем авто.

ИСТОЧНИК KP.RU