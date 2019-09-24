2019-09-24T14:59:02+03:00
Общество

"Синтоловый качок" признал себя "уродом"

Фрик посоветовал подписчику не повторять его путь
Варвара АНТОНОВА
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"Синтоловый качок" признал себя "уродом""Синтоловый качок" признал себя "уродом"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Блогер Кирилл Терешин, прославившийся благодаря "рукам-базукам", публично признал, что он уродлив. Об этом сообщает "Победа 26", публикуя скриншот переписки подписчика и фрика.

- Привет, Кирилл! Я твой фанат. Как считаешь, стоит накачивать руки неестественным путем, если в моих целях ласкать самочек и быть как ты - альфа-самцом? - пишет подписчик.

- Не советую. Занимайся спортом. Чтобы быть привлекательным для девушек, необязательно быть таким, как я. Главное - душа! Мои руки уродливые для девушек, - ответил Терешин, разочарованный в своих огромных руках.

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- Таких, как Кирилл, надо увозить за Полярный круг, чтобы они пример свой никому не показывали. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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