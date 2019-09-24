Старушки брали персики, чуть не плача: трогательное видео доброго флешмоба сняла ставропольчанка
Девушка из Ставрополя сняла трогательное видео о старушках, которых она угостила фруктами.
Оксана Куликова побывала на городском рынке и купила персиков и виноград, которые отдала пожилым женщинам.
- Разрешите вас угостить? - деликатно интересовалась девушка.
Старушки удивлялись и очень радовались. К ролику Оксана прикрепила хештег #килограммдобра и попросила следовать своему примеру друзей и всех желающих.
-Пусть этот маховик раскрутится!!! Ведь Инстаграм не только реклама, сплетни и чёрный пиар!
До слез: жительница Ставрополя угощает старушек фруктами.
ИСТОЧНИК KP.RU