Старушки брали персики, чуть не плача: трогательное видео доброго флешмоба сняла ставропольчанка

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-24T15:11:43+03:00

Она попросила людей в соцсетях массово следовать ее примеру

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Девушка из Ставрополя сняла трогательное видео о старушках, которых она угостила фруктами.

Оксана Куликова побывала на городском рынке и купила персиков и виноград, которые отдала пожилым женщинам.

- Разрешите вас угостить? - деликатно интересовалась девушка.

Старушки удивлялись и очень радовались. К ролику Оксана прикрепила хештег #килограммдобра и попросила следовать своему примеру друзей и всех желающих.

-Пусть этот маховик раскрутится!!! Ведь Инстаграм не только реклама, сплетни и чёрный пиар!

До слез: жительница Ставрополя угощает старушек фруктами.

ИСТОЧНИК KP.RU