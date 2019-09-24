Ессентучанка стала победителем конкурса «У меня есть голос»

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-24T15:15:30+03:00

За исполненного Аленой Хлопюк «Арлекино» проглосовали 45 тысяч человек

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Пятиклассница Алена Хлопюк еще в 8 лет поняла, что обладает даром - прекрасным голосом. Благодаря педагогу из ессентукского Дома культуры Сергею Мариничу юная певица превратила хобби в свою визитную карточку - сначала школы, а теперь и родного города.

Медийный творческий конкурс «У меня есть голос-2» стал для Алены счастливым. Именно ессентукская артистка стала победителем интернет-голосования. 45 тысяч человек поддержали музыкально-театрализованную композицию «Арлекино». Ессентучанка привезла диплом, памятную статуэтку и ноутбук.

В копилке «маленькой звезды» - грант главы города, 11 Гран-при и даже финал национальной премии «Будущее России». Уже на этой неделе ессентукская артистка выступит в Симферополе и, несомненно, покорит жюри конкурса «Возрождение истоков».

ИСТОЧНИК KP.RU