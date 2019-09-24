Голодали и ночевали, где придется: Кадыров купит дом многодетной дагестанской семье

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-24T16:22:48+03:00

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Бедная супружеская пара и их 8 детей всю жизнь живут без крыши над головой. Как только наступают холода, они скитаются по домам односельчан, в надежде, что кто-то их приютит.

Недавно им нашли заброшенный сарай на ферме, где трудятся муж с женой. Так в холодном помещении без удобств растут их 8 детей. Зарплаты родителей хватает лишь на недельный запас продуктов для большой семьи.

От безвыходности семья записала видеобращение к пользователям сети с просьбой помочь голодающим детям. Ролик тронул Рамзана Кадырова. Чеченский лидер связался с общественниками Дагестана, чтобы найти семью.

- Рамзан Кадыров отправил мне это видео, чтобы я съездил, разузнал подробности. Я приехал на ферму и увидел, в каких ужасных условиях выживает эта большая семья. Снял все это на видео и отправил Кадырову. Он сказал, что передаст своим помощникам, и они скоро сделают все необходимое, чтобы помочь семье, - рассказывает дагестанский блогер и общественный деятель Дибир Дибиров.

Уже сегодня многодетные родители пойдут присматривать большой дом со всеми удобствами для семьи. Встречать зиму скитальцы будут за тёплыми стенами в новом, уютном жилище от Рамзана Кадырова.

- Их мать, когда услышала об этом, не могла говорить от радости. Слезы счастья были на ее глазах. Да и какие могут быть эмоции у людей, которые всю жизнь с детьми скитаются без крыши над головой, - добавил Дибиров.

ИСТОЧНИК KP.RU