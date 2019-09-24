Глава частной клиники на Ставрополье заработала на детях 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-24T17:12:22+03:00

Она предлагала руководству детсадов услуги, которые клиника не могла оказывать

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66-летняя директор коммерческой медорганизации на Ставрополье проходит по уголовному делу о мошенничестве. Она убедила руководителей детсадов в том, что за деньги может провести психиатрическое освидетельствование. Хотя частная клиника в принципе не оказывала такие услуги.

Женщина выручила таким образом больше 2 млн рублей. Было заведено 24 уголовных дела. Сейчас расследование окончено, женщину ждет суд, сообщили в краевом управлении МВД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU