Глава частной клиники на Ставрополье заработала на детях 2 млн рублей
Она предлагала руководству детсадов услуги, которые клиника не могла оказывать
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66-летняя директор коммерческой медорганизации на Ставрополье проходит по уголовному делу о мошенничестве. Она убедила руководителей детсадов в том, что за деньги может провести психиатрическое освидетельствование. Хотя частная клиника в принципе не оказывала такие услуги.
Женщина выручила таким образом больше 2 млн рублей. Было заведено 24 уголовных дела. Сейчас расследование окончено, женщину ждет суд, сообщили в краевом управлении МВД РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU