Мошенники предлагают ставропольцам установку приборов учета газа

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-24T17:27:02+03:00

Если организации нет в специальном списке, значит это мошенники

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По квартирам ставропольцев ходят мошенники, которые пытаются убедить в необходимости установки приборов учета газа, пишет «Ставропольская правда». А в некоторых случаях это совсем не требуется. Приборы учета энергоресуросов не обязательны для аварийных и ветхих домов и помещений, где потребляется меньше 2 кубических метров в час.

Следует помнить и то, что установка происходит после согласования с официальным поставщиком газа - ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Список организаций, которые имеют право работать с газовым оборудованием представлен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU