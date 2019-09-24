2019-09-24T17:27:02+03:00
Происшествия

Мошенники предлагают ставропольцам установку приборов учета газа

Если организации нет в специальном списке, значит это мошенники
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По квартирам ставропольцев ходят мошенники, которые пытаются убедить в необходимости установки приборов учета газа, пишет «Ставропольская правда». А в некоторых случаях это совсем не требуется. Приборы учета энергоресуросов не обязательны для аварийных и ветхих домов и помещений, где потребляется меньше 2 кубических метров в час.

Следует помнить и то, что установка происходит после согласования с официальным поставщиком газа - ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Список организаций, которые имеют право работать с газовым оборудованием представлен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Существование справедливости доказали в Дагестане
Глава частной клиники на Ставрополье заработала на детях 2 млн рублей
Голодали и ночевали, где придется: Кадыров купит дом многодетной дагестанской семье
Телевизор — за курицу, ботинки — за йогурты: на что меняют вещи жители Ставрополя
Ессентучанка стала победителем конкурса «У меня есть голос»
Старушки брали персики, чуть не плача: трогательное видео доброго флешмоба сняла ставропольчанка
«Умер от удушья»: Школьник погиб во время занятий на канате
"Синтоловый качок" признал себя "уродом"
В Ставрополе пройдет крестный ход
Девушка ехала в горящем автомобиле по Ставрополю
Ставропольца, «сливавшего» данные об абонентах, осудили на год
6,5 % ставропольцев не платят за проезд
«Троллинг 80 lvl»: Перед матчем с ЦСКА «Алания» опубликовала промо-ролик с конём
В Ставрополе съесть слона дали животным из зоопарка
Врачи из Дагестана пытались вылечить мертвых людей
На Ставрополье брат с сестрой сыграли свадьбу
Школьница пошла перед сном в ванную и погибла
В Железноводске запустят сердце Бештау
Два экс-инспектора в Ессентуках получили сроки за взятку
В Ставрополе разработают двухдневный туристический маршрут
Туристы обокрали спортивный магазин в Минводах
Сбербанк снизил первоначальный взнос