Мошенники предлагают ставропольцам установку приборов учета газа
По квартирам ставропольцев ходят мошенники, которые пытаются убедить в необходимости установки приборов учета газа, пишет «Ставропольская правда». А в некоторых случаях это совсем не требуется. Приборы учета энергоресуросов не обязательны для аварийных и ветхих домов и помещений, где потребляется меньше 2 кубических метров в час.
Следует помнить и то, что установка происходит после согласования с официальным поставщиком газа - ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
Список организаций, которые имеют право работать с газовым оборудованием представлен по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU