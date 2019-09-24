Существование справедливости доказали в Дагестане

СЕГОДНЯ 18:42 2019-09-24T18:42:22+03:00

Пользователи соцсетей так и не поверили автору [видео]

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В Дагестане доказали существование справедливости — подтверждающий это ролик опубликован в местном сегменте соцсетей. Правда, местные жители так и не поверили мужчине.

Дагестанец доказал, что справедливость существует.

На кадрах ставшего вирусным автомобилист впервые в жизни видит машину полиции на эвакуаторе. У мужчины это вызывает приступ восторга: обрадованный, он кричит, что существование справедливости доказано.

Однако пользователи оказались более скептичны — В то, что машину действительно забрали за стоянку в неположенном месте поверили немногие. Большинство предположило, что полицейский автомобиль сломался и эвакуатор просто отвозит его в ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU