2019-09-24T18:42:22+03:00
Общество

Существование справедливости доказали в Дагестане

Пользователи соцсетей так и не поверили автору [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Дагестане доказали существование справедливости — подтверждающий это ролик опубликован в местном сегменте соцсетей. Правда, местные жители так и не поверили мужчине.

Дагестанец доказал, что справедливость существует.

На кадрах ставшего вирусным автомобилист впервые в жизни видит машину полиции на эвакуаторе. У мужчины это вызывает приступ восторга: обрадованный, он кричит, что существование справедливости доказано.

Однако пользователи оказались более скептичны — В то, что машину действительно забрали за стоянку в неположенном месте поверили немногие. Большинство предположило, что полицейский автомобиль сломался и эвакуатор просто отвозит его в ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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