Существование справедливости доказали в Дагестане
В Дагестане доказали существование справедливости — подтверждающий это ролик опубликован в местном сегменте соцсетей. Правда, местные жители так и не поверили мужчине.
Дагестанец доказал, что справедливость существует.
На кадрах ставшего вирусным автомобилист впервые в жизни видит машину полиции на эвакуаторе. У мужчины это вызывает приступ восторга: обрадованный, он кричит, что существование справедливости доказано.
Однако пользователи оказались более скептичны — В то, что машину действительно забрали за стоянку в неположенном месте поверили немногие. Большинство предположило, что полицейский автомобиль сломался и эвакуатор просто отвозит его в ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU