12-летняя девочка еще не знает, что лишилась семьи: в Дагестане в ДТП погибли 4 человека

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-25T09:24:46+03:00

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В Хасавюртском районе Дагестана в тройном ДТП 24 сентября погибли 4 человека, в том числе 1 ребенок. Еще 4 получили травмы.

Авария случилась из-за того, что 64-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «Приорой». 12-летняя девочка, госпитализированная в тяжелом состоянии, еще не знает, что потеряла семью: родителей и старшего брата. Выжил только 4-летний брат. Он тоже в тяжелом состоянии, сообщают в МВД по Дагестану.

ДТП в Дагестане с 8 пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU