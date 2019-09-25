2019-09-25T09:24:46+03:00
Происшествия

12-летняя девочка еще не знает, что лишилась семьи: в Дагестане в ДТП погибли 4 человека

Еще 4 получили серьезные травмы
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Хасавюртском районе Дагестана в тройном ДТП 24 сентября погибли 4 человека, в том числе 1 ребенок. Еще 4 получили травмы.

Авария случилась из-за того, что 64-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «Приорой». 12-летняя девочка, госпитализированная в тяжелом состоянии, еще не знает, что потеряла семью: родителей и старшего брата. Выжил только 4-летний брат. Он тоже в тяжелом состоянии, сообщают в МВД по Дагестану.

ДТП в Дагестане с 8 пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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