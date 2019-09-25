2019-09-25T09:51:11+03:00
Звезды

Фильм кабардинского режиссера выдвинут на «Оскар»

Это вторая работа молодого человека
Полина ШАПОШНИКОВА
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Кадр из фильма «Дылда»Кадр из фильма «Дылда»
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Фильм 28-летнего режиссера из КБР выдвинут от России на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Кантемир Балагов снял картину «Дылда» о фронтовых подругах, которые пытаются начать жизнь с чистого листа после всех ужасов войны. Это второй фильм режиссера. И он удостоился награды 72-го Каннского международного кинофестиваля.

Кандидатов на «Оскар» в этой номинации выдвигают страны, а потом из них будут отобраны номинанты. Церемония «Оскара» назначена на 9 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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