2019-09-25T10:10:37+03:00
Происшествия

Бабушку с внучкой сбил водитель «Мерседеса» во дворе Кисловодска

38-летний водитель ехал задним ходом
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Кисловодске водитель легковушки сбил бабушку с внучкой. «Мерседес Бенц» двигался по двору задним ходом. Водитель не убедился, что его движение безопасно для людей. 78-летняя пенсионерка получила серьезные травмы, 7-летняя девочка отделалась амбулаторным лечением. Иномаркой управлял 38-летний местный житель. Идет установление обстоятельств аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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