Бабушку с внучкой сбил водитель «Мерседеса» во дворе Кисловодска
38-летний водитель ехал задним ходом
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В Кисловодске водитель легковушки сбил бабушку с внучкой. «Мерседес Бенц» двигался по двору задним ходом. Водитель не убедился, что его движение безопасно для людей. 78-летняя пенсионерка получила серьезные травмы, 7-летняя девочка отделалась амбулаторным лечением. Иномаркой управлял 38-летний местный житель. Идет установление обстоятельств аварии, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU