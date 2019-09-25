2019-09-25T10:30:39+03:00
Происшествия

Молодые мотоциклисты сломали носы в ДТП на Ставрополье

Железным конем управлял 16-летний подросток
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Два молодых человека попали в ДТП на мотоцикле в Изобильненском округе. 16-летний водитель на «Минсе» вез 19-летнего пассажира по улице 40 лет Октября хутора Широбоков. Он не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21063» и столкнулся с ним.

Молодые люди на железном коне не имели защиты и были госпитализированы с травмами головы и переломами носа. Водитель машине не пострадал. У 16-летнего мотоциклиста прав не оказалось, а мотоцикл не был зарегистрирован и был неисправен.

К проведению проверки по факту ДТП подключены сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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