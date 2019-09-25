2019-09-25T10:49:17+03:00
Политика

Обнародованы подробности извинений Зеленского перед Кадыровым

Это давняя история 2014 года с неудачной шуткой про главу Чечни
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Личная страница героя публикации в соцсетиЛичная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Извинения главе Чечни Разману Кадырову пытался принести через МВД Украины нынешний ее президент Владимир Зеленский в 2014 году. Дело в том, что в 2014 году Зеленский возглавлял студию "Квартал 95" , которая использовала кадры с Кадыровым в юмористической передаче. Шутка не понравилась герою.

"Страна.ua" со ссылкой на источник в министерстве пишет, что шоумен пришел в полицию из опасения за свою жизнь.

Была организована встреча с главой МВД Республики. Могла бы состояться и личная встреча сторон, но Зеленский не захотел ехать, поэтому за него поехал договариваться посредник, очень недовольный этим фактом.

Весной Зеленский уже в новом статусе опять попросил прощения у мусульман за кадры из "ЧистоNews", где Кадырова изобразили плачущим после молитвы. Президент Украины сказал, что не был в курсе о передаче, так как не контролировал ее выпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выпрыгнула из машины на ходу: на Ставрополье женщина спасалась от грабителя бегством
Лихачка на «Опеле» сбила пешехода в Ставрополе
В гармошке из 4 машин под Ставрополем пострадали две девушки
Очевидцы сообщили о падении самолета на Ставрополье
Умерла, не приходя в сознание: Истерзанная бывшим мужем Регина Гагиева скончалась в реанимации
Молодые мотоциклисты сломали носы в ДТП на Ставрополье
Рамзан Кадыров объявил войну вейперам, на очереди - качки и косметологи
Бабушку с внучкой сбил водитель «Мерседеса» во дворе Кисловодска
Фильм кабардинского режиссера выдвинут на «Оскар»
12-летняя девочка еще не знает, что лишилась семьи: в Дагестане в ДТП погибли 4 человека
Дагестанец доказал существование справедливости
Мошенники предлагают ставропольцам установку приборов учета газа
Глава частной клиники на Ставрополье заработала на детях 2 млн рублей