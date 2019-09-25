Обнародованы подробности извинений Зеленского перед Кадыровым

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-25T10:49:17+03:00

Это давняя история 2014 года с неудачной шуткой про главу Чечни

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Извинения главе Чечни Разману Кадырову пытался принести через МВД Украины нынешний ее президент Владимир Зеленский в 2014 году. Дело в том, что в 2014 году Зеленский возглавлял студию "Квартал 95" , которая использовала кадры с Кадыровым в юмористической передаче. Шутка не понравилась герою.

"Страна.ua" со ссылкой на источник в министерстве пишет, что шоумен пришел в полицию из опасения за свою жизнь.

Была организована встреча с главой МВД Республики. Могла бы состояться и личная встреча сторон, но Зеленский не захотел ехать, поэтому за него поехал договариваться посредник, очень недовольный этим фактом.

Весной Зеленский уже в новом статусе опять попросил прощения у мусульман за кадры из "ЧистоNews", где Кадырова изобразили плачущим после молитвы. Президент Украины сказал, что не был в курсе о передаче, так как не контролировал ее выпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU