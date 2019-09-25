2019-09-25T11:33:13+03:00
Происшествия

В гармошке из 4 машин под Ставрополем пострадали две девушки

Эффект домино устроил 65-летний пенсионер
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
Изменить размер текста:

В Шпаковском районе 24 сентября вечером столкнулись 4 автомобиля. Водитель «Дэу Джентра» слишком близко подъехал к едущему впереди «Хендэ Гетц» и врезался в него. От удара «Гетц» вписался в «Ниссан Микра». А «Микра», в свою очередь, зацепил «Приору». Травмы головы получили 26-летняя водитель «Гетц» и 25-летняя водитель «Ниссана Микра». «Дэу» управлял 65-летний пенсионер. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выпрыгнула из машины на ходу: на Ставрополье женщина спасалась от грабителя бегством
Лихачка на «Опеле» сбила пешехода в Ставрополе
Очевидцы сообщили о падении самолета на Ставрополье
Обнародованы подробности извинений Зеленского перед Кадыровым
Умерла, не приходя в сознание: Истерзанная бывшим мужем Регина Гагиева скончалась в реанимации
Молодые мотоциклисты сломали носы в ДТП на Ставрополье
Рамзан Кадыров объявил войну вейперам, на очереди - качки и косметологи
Бабушку с внучкой сбил водитель «Мерседеса» во дворе Кисловодска
Фильм кабардинского режиссера выдвинут на «Оскар»
12-летняя девочка еще не знает, что лишилась семьи: в Дагестане в ДТП погибли 4 человека
Дагестанец доказал существование справедливости
Мошенники предлагают ставропольцам установку приборов учета газа
Глава частной клиники на Ставрополье заработала на детях 2 млн рублей