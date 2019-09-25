В гармошке из 4 машин под Ставрополем пострадали две девушки

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-25T11:33:13+03:00

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В Шпаковском районе 24 сентября вечером столкнулись 4 автомобиля. Водитель «Дэу Джентра» слишком близко подъехал к едущему впереди «Хендэ Гетц» и врезался в него. От удара «Гетц» вписался в «Ниссан Микра». А «Микра», в свою очередь, зацепил «Приору». Травмы головы получили 26-летняя водитель «Гетц» и 25-летняя водитель «Ниссана Микра». «Дэу» управлял 65-летний пенсионер. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU