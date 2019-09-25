2019-09-25T12:08:22+03:00
Происшествия

Выпрыгнула из машины на ходу: на Ставрополье женщина спасалась от грабителя бегством

Водитель, предложивший подвезти, имел не добрые намерения
Полина ШАПОШНИКОВА
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62-летняя жительница села Сенгилеевского села в автомобиль к грабителю. Она шла по дороге, когда рядом с ней остановился автомобиль и предложил подвезти. Женщина согласилась, но забеспокоилась, увидев, что мужчина свернул на проселочную дорогу. Машина ехала медленно и жертва смогла выпрыгнуть на ходу. Но водитель догнал женщину и брызнул ей в лицо из газового баллончика, затем от отобрал сумку с деньгами и документами и уехал.

Глаза потерпевшей болели, но она смогла запомнить номер водителя и позвонить в полицию. Злоумышленника задержали. 38-летний мужчина был не раз судим, в том числе за совершение тяжкого преступления. В отделении мужчина дал признательные показания, сообщив, что забрал только деньги, а сумку выкинул. Позже ее нашел случайный прохожий и благородно вернул пропажу. Возбуждено уголовное дело о грабеже, мужчина заключен под стражу, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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