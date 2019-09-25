Ессентучанка порубила сирень во дворе топором и замахнулась на соседку

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-25T12:50:39+03:00

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В Ессентуках соседка угрожала убить соседку топором. Полицейские выяснили, что женщины давно конфликтуют. Одна из них повредила кухонным топором кусты сирени и горшки с цветами. На замечание соседки женщина стала лихо размахивать топором. К счастью, вступился сын безоружной, выхватив орудие из рук опасной гражданки.

Топорик был изъят, а агрессивную соседку отвезли в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело за угрозу убийством, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU