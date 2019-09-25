Никакого уважения: пожилые люди из Северного Кавказа получают самую маленькую пенсию в стране
Стало известно, сколько в среднем получают пенсионеры в России. В пятерке отстающих сразу четыре республики из Северного Кавказа, передают "Известия".
Самые низкие пенсии получают старики из Дагестана: сумма выплат у них меньше 11 тысяч (10 922 рублей). Чуть больше - 11 083 рублей - дают пенсионерам из Кабардино-Балкарии. Пожилые люди из Карачаево-Черкесии довольствуются выплатами в 11 935 рублей, а старики из Ингушетии - 12 тысяч рублей.
Средняя пенсия по стране составляет 14,2 тысяч рублей. Как уверяет издание, это на шесть процентов больше, чем в прошлом году. Повышение связано с теми реформами в области пенсии, которые вступили в силу в нынешнем году.
ИСТОЧНИК KP.RU
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