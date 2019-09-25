2019-09-25T14:32:34+03:00
Происшествия

Бывший капитан полиции осужден за взятку на Ставрополье

Руководитель строительной фирмы передал ему 50 тысяч рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Капитан полиции на Ставрополье получил взятку, за которую согласился закрыть глаза на нарушение ПДД водителями грузовиков.

В июне прошлого года Оголенко И.С. получил 50-тысячную взятку от руководителя одной из строительных фирм Ставрополя. За это автомобили организации могли беспрепятственно перевозить грузы по Шпаковскому району.

После служебной проверки мужчину уволили из органов внутренних дел. 24 сентября суд вынес ему приговор — 3 года и 6 месяцев колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24