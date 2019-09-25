Бывший капитан полиции осужден за взятку на Ставрополье

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-25T14:32:34+03:00

Руководитель строительной фирмы передал ему 50 тысяч рублей

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Капитан полиции на Ставрополье получил взятку, за которую согласился закрыть глаза на нарушение ПДД водителями грузовиков.

В июне прошлого года Оголенко И.С. получил 50-тысячную взятку от руководителя одной из строительных фирм Ставрополя. За это автомобили организации могли беспрепятственно перевозить грузы по Шпаковскому району.

После служебной проверки мужчину уволили из органов внутренних дел. 24 сентября суд вынес ему приговор — 3 года и 6 месяцев колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU