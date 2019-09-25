Две ессентучанки вышли в финал всероссийского конкурса
Завершилась процедура отбора участников Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». В финал вышли победители региональных отраслевых испытаний, сообщают организаторы конкурса.
Всего в заключительном этапе примут участие 149 представителей туристической отрасли из 56 субъектов Российской Федерации. В финале им предстоит выполнить тестовые и творческие задания, разработанные экспертами.
Конкурс проводится Федеральным агентством по туризму совместно с профильными органами исполнительной власти субъектов РФ и отраслевыми объединениями. В итоге будут определены победители по четырем номинациям и трем подноминациям: "Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения", "Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму" (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»), "Лучший экскурсовод" (гид) (подноминация «Гид-переводчик»), "Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда" (горничная).
Ставропольский край будут представлять 4 специалиста по туризму, двое из Пятигорска и двое из Ессентуков. Они победили в конкурсе «Туристское Ставрополье», который проходил в июле 2019 года.
Ессентучанка Елена Максимова представит край в номинации «Лучший работник службы приёма и размещения гостиницы/иного средства размещения», за нее будут болеть не только пансионат «Родина», в котором она трудится, но и все ессентучане.
Татьяна Дерябкина, горничная санатория «Жемчужина Кавказа» будет соревноваться в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».
Победители федерального этапа в каждой номинации получат по 100 тысяч рублей. Второму месту достанутся 80 тысяч, а третьему - 60 тысяч. Кроме того, по 60 тысяч достанутся победителям подноминаций.
- Конкурсанты продемонстрируют свои профессиональные знания и умения, выполняя тестовое и творческое задания, разработанные экспертами отрасли, - рассказали в пресс-офисе конкурса.
Имена победителей станут известны 15 ноября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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