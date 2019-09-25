Человек-паук в Ставрополе приковал себя цепью к столбу
Это супергеройский способ не улететь вместе с порывом ветра
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Даже супергерои бессильны перед ставропольским ветром. По соцсетях разлетелось видео с Человеком-пауком, который приковал себя цепью за ногу к столбу, чтобы его не сдуло. Действие происходит на улице 50 лет ВЛКСМ.
Авторы ролика таким образом дали старт флешмобу #ветерсдул. Они призывают ставропольцев записывать забавные видео о погоде, помечая их хештегом.
Человек-паук в Ставрополе привязал себя цепью от ветра.
ИСТОЧНИК KP.RU