Человек-паук в Ставрополе приковал себя цепью к столбу

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-25T14:45:06+03:00

Это супергеройский способ не улететь вместе с порывом ветра

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Даже супергерои бессильны перед ставропольским ветром. По соцсетях разлетелось видео с Человеком-пауком, который приковал себя цепью за ногу к столбу, чтобы его не сдуло. Действие происходит на улице 50 лет ВЛКСМ.

Авторы ролика таким образом дали старт флешмобу #ветерсдул. Они призывают ставропольцев записывать забавные видео о погоде, помечая их хештегом.

Человек-паук в Ставрополе привязал себя цепью от ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU