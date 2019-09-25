В России предложили ввести многожёнство для республик Северного Кавказа

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-25T14:45:54+03:00

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Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин предложил ввести многожёнство, особенно для республик Северного Кавказа. По его словам, это даст женщинам необходимые социальные гарантии.

— Немало мужчин, которые имеют несколько любовниц? И немусульман, в том числе. Я не знаю, что лучше: иметь по 40 женщин или две, три жены, за которых ты отвечаешь перед законом и перед исламом, — задался вопросом муфтий в интервью каналу «Россия-24».

По его словам, многожёнство целесообразно ввести хотя бы на территории республик Северного Кавказа. Здесь огромное количество мусульман, которые не считают эту практику возмутительной. Более того, это является частью традиций.

Муфтий заявил, что понимает и принимает, что в Российской Федерации действуют светские законы, но всё же настаивал на том, что «разрешить двоеженство, многожёнство — это целесообразное решение».

— Я за законность, за соблюдение социальных норм и предписаний священного Корана, а также соблюдение федерального закона на территории всей Российской Федерации, — подчеркнул Равиль Гайнутдин.

ИСТОЧНИК KP.RU