Житель Кабардино-Балкарии за минуту стал рублевым миллионером
Жителю Нальчика невероятно повезло: он стал рублевым миллионером всего лишь за минуту. Для этого ему понадобилось вложить 150 рублей в покупку лотерейного билета. В итоге он получил 8,2 миллионов рублей, передает пресс-служба «Столото».
В первой части билета мужчина угадал аж восемь цифр: 3, 16, 17, 4, 15, 2, 18, 19. Во второй — только одну цифру, 4.
- Почему житель Кабардино-Балкарии выбрал именно эти числа мы узнаем после того, как он обратится за выигрышем в лотерейный центр в Москве. А пока мы поздравляем нового победителя и ждем его для оформления выигрыша! - говорят в пресс-службе лотереи.
Как отмечают аналитики «Столото», это первый лотерейный миллионер из Кабардино-Балкарии. Лидером на Северном Кавказе является Ставропольский край, где живет десять победителей. Далее идет Северная Осетия с пятью счастливчиками и Чечня с двумя. Столько же победителей, сколько и в Кабардино-Балкарии, находится и в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU
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