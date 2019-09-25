2019-09-25T16:18:01+03:00
Общество

Житель Кабардино-Балкарии за минуту стал рублевым миллионером

Ему повезло с комбинацией чисел
Антон ШАПОВАЛОВ
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Житель Кабардино-Балкарии за минуту стал рублевым миллионеромЖитель Кабардино-Балкарии за минуту стал рублевым миллионеромФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жителю Нальчика невероятно повезло: он стал рублевым миллионером всего лишь за минуту. Для этого ему понадобилось вложить 150 рублей в покупку лотерейного билета. В итоге он получил 8,2 миллионов рублей, передает пресс-служба «Столото».

В первой части билета мужчина угадал аж восемь цифр: 3, 16, 17, 4, 15, 2, 18, 19. Во второй — только одну цифру, 4.

- Почему житель Кабардино-Балкарии выбрал именно эти числа мы узнаем после того, как он обратится за выигрышем в лотерейный центр в Москве. А пока мы поздравляем нового победителя и ждем его для оформления выигрыша! - говорят в пресс-службе лотереи.

Как отмечают аналитики «Столото», это первый лотерейный миллионер из Кабардино-Балкарии. Лидером на Северном Кавказе является Ставропольский край, где живет десять победителей. Далее идет Северная Осетия с пятью счастливчиками и Чечня с двумя. Столько же победителей, сколько и в Кабардино-Балкарии, находится и в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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