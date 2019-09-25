Отремонтированный «Олимп» в Невинномысске примет Всероссийский чемпионат по танцам

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-25T16:41:05+03:00

Будут выступать участники от 5 лет

Изменить размер текста: A A

Невинномысск 5 октября станет площадкой для Всероссийского танцевального чемпионата в честь открытия реконструированного спорткомплекса «Олимп». Участниками станут больше 300 танцоров от 5 лет из разных городов страны: Питер, Москва, Самара, Нижний Новгород, Волгоград, Астрахань, Ростов, Краснодар.

В программе латиноамериканские и европейские танцы, а также двоеборье. Зал нового комплекса сможет вместить 1300 зрителей.

Построенный в Невинномысске 25 лет назад «Олимп» и раньше принимал спортивные соревнования. Но со временем комплекс стал нуждаться в ремонте. После реконструкции количество залов возросло до 8.

ИСТОЧНИК KP.RU