Отремонтированный «Олимп» в Невинномысске примет Всероссийский чемпионат по танцам
Невинномысск 5 октября станет площадкой для Всероссийского танцевального чемпионата в честь открытия реконструированного спорткомплекса «Олимп». Участниками станут больше 300 танцоров от 5 лет из разных городов страны: Питер, Москва, Самара, Нижний Новгород, Волгоград, Астрахань, Ростов, Краснодар.
В программе латиноамериканские и европейские танцы, а также двоеборье. Зал нового комплекса сможет вместить 1300 зрителей.
Построенный в Невинномысске 25 лет назад «Олимп» и раньше принимал спортивные соревнования. Но со временем комплекс стал нуждаться в ремонте. После реконструкции количество залов возросло до 8.
ИСТОЧНИК KP.RU