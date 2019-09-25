Ставропольский храм не принял икону и был оштрафован на миллион

СЕГОДНЯ 16:52 2019-09-25T16:56:09+03:00

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В минераловодском поселке Ленинском приход храма Всех Святых суд обязал выплатить больше миллиона рублей за непринятый иконостас. Инженерный центр «Грант» взялся выполнить иконостас, который храм должен был забрать в течение 20 дней. Но работа не была принята из-за размеров. Хотя, по словам ответчика, аванс в 320 тысяч центру перевел человек, который и согласовывал работы. Но он отказался полностью оплатить товар, а «Грант» подал в суд.

Суд не принял в качестве доводов не подходящие размеры, так как храм сказал об этом после изготовления иконостаса, пишет Newstracker со ссылкой на Арбитражный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU