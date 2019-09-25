Сенатор Ахмат Салпагаров переизбран на новый срок

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-25T17:46:56+03:00

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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в работе очередной второй сессии Народного собрания республики, на которой решением парламентариев на должность члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от КЧР по представлению Генерального совета партии «Единая Россия» переизбран действующий сенатор Ахмат Салпагаров, а также определена новая структура регионального парламента и принят ряд других важных кадровых решений.

- Считаю, что Ахмат Анзорович очень достойно трудился и в парламенте республики, а затем в Совете Федерации. Проявил себя как настоящий патриот, человек, душой болеющий за развитие региона. Благодаря его эффективной работе было существенно увеличено количество федеральных программ, в которых сегодня участвует республика, - прокомментировал Рашид Темрезов переизбрание сенатора.

Ахмат Салпагаров поблагодарил коллег за поддержку и оказанное ему доверие.

Кроме того, парламентарии республики определили новую структуру законодательного собрания, в частности избрали первого заместителя председателя парламента КЧР. Эту должность решением большинства депутатов занял Дагир Смакуев, чья кандидатура была предложена для рассмотрения спикером парламента Александром Ивановым.

Из числа депутатов нового VI созыва также определены два вице-спикера парламента КЧР, которые будут работать на общественных началах: Альбина Асланукова и Мусса Экзеков. Также был сформирован персональный состав 10 парламентских комитетов – по числу нацпроектов, в которых сегодня участвует республика. Избраны и председатели комитетов народного Собрания республики.

ИСТОЧНИК KP.RU