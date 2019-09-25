2019-09-25T17:50:28+03:00
Общество

Информация о застройке Курортного парка Ессентуков оказалась «уткой»

Разрешение на строительство администрация город-курорта не давала
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Лечебный парк, бюветы - давно стали визитной карточкой Ессентуков. Курортная зона - это не просто место для пеших прогулок, это еще и законные ограничения.

Объект на улице Малосадовой оказался под пристальным вниманием горожан. На частной территории, по мнению активных ессентучан, традиционно «должны быть» высотки, здесь - не менее трех штук.

Планы собственника еще 8 лет назад при покупке экологически чистых квадратных метров были серьезные, но ни тогда, ни сейчас разрешения на какое-либо строительство администрация курорта не выдавала. Почти 27 тысяч квадратных метров обросли слухами и гневом.

В курортной зоне может развиваться только санаторно-курортная инфраструктура, и Ессентуки не станут исключением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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