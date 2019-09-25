2019-09-25T18:35:48+03:00
Политика

Кадыров поздравил "друга Чечни", ставшего новым главой Совета Федерации

Валентина Матвиенко занимает эту должность в третий раз
Варвара АНТОНОВА
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на пост главы Совета Федерации. Об этом он написал в своих социальных сетях.

- Валентина Ивановна имеет богатейший опыт государственной и политической работы. Под её руководством СФ делает огромную работу, направленную на дальнейшее развитие нашей страны, усиление ее роли в международном сообществе, - радовался и обосновывал свое восхищение Кадыров.

Кроме этого, глава Чечни назвал Матвиенко другом всей республики, потому что она не забывает о ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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