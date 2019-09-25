2019-09-25T19:05:02+03:00
Общество

Четырём дагестанским сектантам продлили арест

С июня «Свидетелей Иеговы» находятся под стражей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Залы дворцов культуры - излюбленные места собраний иеговистов, но в последние годы сектантов разгоняют силовики, так как их организацию признали экстремистской. Фото: www.ansobor.ruЗалы дворцов культуры - излюбленные места собраний иеговистов, но в последние годы сектантов разгоняют силовики, так как их организацию признали экстремистской. Фото: www.ansobor.ru
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Советский районный суд Махачкалы постановил продлить арест четырех местных жителей, которых обвиняют в причастности к «Свидетелям Иеговы»*, передает пресс-служба судебного органа. - Постановлением суда срок Марату Абдулгалимову, Арсену Абдуллаеву, Антону Дергалеву и Марии Карповой, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного первой частью 282.2 статьи УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), продлен на два месяца - до 27 ноября включительно, - гласит постановление суда. Напомним, четверых жителей Дагестана задержали в начале июня. Следствие уверяет, что они участвовали в религиозной экстремистской организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*. С 3 июня обвиняемые находятся под стражей. * «Свидетели Иеговы», или "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" — запрещенная в России экстремистская организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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