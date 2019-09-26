Под Ставрополем в тройном ДТП погиб водитель
Столкнулись «Фольксваген Поло», «Исузу» и «Луидор»
Фото: УИГБДД по СК
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На подъезде к Ставрополю 25 сентября произошло смертельное ДТП. Водитель «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Исузу», который от удара наехал на «Луидор», двигающийся попутно.
26-летний водитель «Фольксвагена» умер до приезда медиков. Другие участники аварии остались целы. Устанавливаются обстоятельства ДТП, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU