2019-09-26T09:52:36+03:00
Происшествия

Под Ставрополем в тройном ДТП погиб водитель

Столкнулись «Фольксваген Поло», «Исузу» и «Луидор»
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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На подъезде к Ставрополю 25 сентября произошло смертельное ДТП. Водитель «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Исузу», который от удара наехал на «Луидор», двигающийся попутно.

26-летний водитель «Фольксвагена» умер до приезда медиков. Другие участники аварии остались целы. Устанавливаются обстоятельства ДТП, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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