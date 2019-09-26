2019-09-26T10:27:53+03:00
Происшествия

На Ставрополье водитель попал в ДТП из-за коровы

Водитель является рекордсменом по количеству нарушений ПДД
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
Изменить размер текста:

В Изобильненском районе злостный нарушитель сбил корову на трассе.

Около 3 ночи 25 сентября водитель «Лады Калины» врезался в животное, находящееся на проезжей части. В больницу были доставлены 29-летний водитель и 26-летний пассажир. Водитель за последние 2 года больше 100 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД! В основном, за нарушение скоростного режима. Половину штрафов он не оплатил. Автомобиль имел технические неисправности. Идет проверка по факту аварии, устанавливается хозяин животного, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
25-летний ставрополец изнасиловал 50-летнюю женщину
Женская сумка вызвала переполох в центре Ставрополя
Бензовоз опрокинулся на Ставрополье
Мотоцикл перевернулся от удара с кроссовером в Невинномысске
Ставрополец грозился порубить кинолога
Под Ставрополем в тройном ДТП погиб водитель
Четырём дагестанским сектантам продлили арест
Кадыров поздравил "друга Чечни", ставшего новым главой Совета Федерации
Алания – ЦСКА: гол Батраза Хадарцева с пенальти в матче 1/16 кубка России по футболу
Информация о застройке Курортного парка Ессентуков оказалась «уткой»
Сенатор Ахмат Салпагаров переизбран на новый срок
Аэропорт Ставрополя не будет работать по ночам
В приюте Ставрополя замерзают животные
На Ставрополье окончены поиски упавшего самолета
Ставропольский храм не принял икону и был оштрафован на миллион
Отремонтированный «Олимп» в Невинномысске примет Всероссийский чемпионат по танцам
Ставропольцы могут зарабатывать на общедомовом имуществе
Житель Кабардино-Балкарии за минуту стал рублевым миллионером
На Ставрополье могут исчезнуть районы
В Ставрополе белка вывернула карманы мужчины в поисках еды
В России предложили ввести многожёнство для республик Северного Кавказа