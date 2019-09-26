На Ставрополье водитель попал в ДТП из-за коровы

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-26T10:27:53+03:00

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В Изобильненском районе злостный нарушитель сбил корову на трассе.

Около 3 ночи 25 сентября водитель «Лады Калины» врезался в животное, находящееся на проезжей части. В больницу были доставлены 29-летний водитель и 26-летний пассажир. Водитель за последние 2 года больше 100 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД! В основном, за нарушение скоростного режима. Половину штрафов он не оплатил. Автомобиль имел технические неисправности. Идет проверка по факту аварии, устанавливается хозяин животного, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU