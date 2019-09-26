25-летний ставрополец изнасиловал 50-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-26T10:58:07+03:00

Он позвал ее на реку в компании знакомых

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25-летний ставрополец обвиняется в угоне, грабеже и изнасиловании.

29 апреля ночью он в одном из дворов станицы Кармалиновской угнал чужой мотороллер, с которым быстро попал в ДТП.

В июне он в компании знакомых заманил 50-летнюю женщину на реку, по дороге избил и изнасиловал. После чего забрал телефон. Женщине удалось сбежать.

Расследование уголовного дело завершено, оно передано в суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU