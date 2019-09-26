На Ставрополье совершаются расширить географию полетов
Глава Ставрополья Владимир Владимиров встретился с гендиректором одной из знаменитых российских авиакомпаний.
Компания планирует участвовать в развитии авиасообщения между Ставропольем и другими регионами страны. В аэропорту Минеральных Вод может появиться крупный стыковочный узел для внутрироссийских и международных рейсов.
Основная цель властей края — расширить географию полетов и снизить цены на билеты.
Минераловодский аэропорт готов к увеличению количества межрегиональных рейсов. Авиарейсы на Юг страны, в Поволжский и Уральский федеральные округа позволит увеличить пассажиропоток на 100 тыс человек в год.
На сегодняшний день аэропорт Минеральных Вод принимает около 2,4 млн пассажиров, Ставрополя — около 400 тыс человек в год.
ИСТОЧНИК KP.RU