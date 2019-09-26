2019-09-26T14:30:26+03:00
Экономика

На Ставрополье совершаются расширить географию полетов

И снизить цены на билеты
Полина ШАПОШНИКОВА
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Глава Ставрополья Владимир Владимиров встретился с гендиректором одной из знаменитых российских авиакомпаний.

Компания планирует участвовать в развитии авиасообщения между Ставропольем и другими регионами страны. В аэропорту Минеральных Вод может появиться крупный стыковочный узел для внутрироссийских и международных рейсов.

Основная цель властей края — расширить географию полетов и снизить цены на билеты.

Минераловодский аэропорт готов к увеличению количества межрегиональных рейсов. Авиарейсы на Юг страны, в Поволжский и Уральский федеральные округа позволит увеличить пассажиропоток на 100 тыс человек в год.

На сегодняшний день аэропорт Минеральных Вод принимает около 2,4 млн пассажиров, Ставрополя — около 400 тыс человек в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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