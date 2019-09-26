«Мамисон» получил статус особой экономической зоны

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-26T12:51:06+03:00

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Работа над реализацией проекта горнолыжного комплекса «Мамисон» в Алагирском районе, который обещает стать крупнейшим профессиональным курортом туристического кластера Северного Кавказа, - одна из главных тем обстоятельного диалога председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и главы РСО - Алания Вячеслава Битарова, который состоялся в Москве.

Внимание было уделено созданию особой экономической зоны на территории будущего курорта. Дмитрий Медведев сообщил, что все необходимые документы со стороны правительства РФ подготовлены.

- Мною подписано соответствующее постановление правительства, и оно вступает в силу. Можно работать по всем правилам, касающимся особых экономических зон, для создания данного туристического объекта. Кроме того, как мы с вами уже обсуждали, принято решение дофинансировать строительство объекта и в этом, и в следующем году. Имею в виду ту долю государственного финансирования, которая требуется для создания полноценного государственно-частного партнёрства. Надеюсь, что это принесёт окончательный результат, и мы получим ещё один хороший туристический горнолыжный объект, - сказал премьер.

Вячеслав Битаров, в свою очередь, поблагодарил Дмитрия Медведева за неослабное внимание к вопросам реализации масштабного проекта, подчеркнув его социально-экономическую значимость для Северной Осетии.

- Это создание более 3 тысяч новых рабочих мест, что для республики очень важно, а также большие налоговые отчисления и привлечение туристов в наш регион. Со своей стороны хочу вас заверить: каждый рубль, который планируется выделить, будет направлен на те цели, для которых он предназначен, - отметил глава РСО - Алания.

Статус особой экономической зоны является действенным механизмом привлечения инвесторов для строительства гостиниц, канатных дорог, обустройства горнолыжных трасс, создания индустрии развлечений.

Напомним, что в 2018 году были подписаны соглашения о намерениях с якорными инвесторами, к числу которых относятся ООО «Гудмаш» и ООО «Меркада». В 2019 году из федерального бюджета РСО - А выделены средства в размере 100 млн рублей, из республиканского бюджета - 20 млн рублей на формирование проектно-сметной документации на внутриплощадочные сети и инфраструктурные объекты 1-го этапа, включая горнолыжные.

ИСТОЧНИК KP.RU